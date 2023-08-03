الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تأهله للمربع الذهبي بكأس مصر.. ما هو موعد مباراة الأهلي المقبلة؟

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

اختتم الأهلي موسمه الطويل بالتأهل للمربع الذهبي لكأس مصر نسخة 2022/2023 على حساب المصري بريمونتادا مثيرة 2/1.

وما هذا الفوز، ينتظر المارد الأحمر العديد من التحديات الصعبة والقوية محليا وقاريا الفترة المقبلة بعد النجاحات الكثيرة التي حققها الأهلي على مدار الموسم المنتهي، واعتلائه منصات التتويج وخطف البطولات والألقاب الواحدة تلو الأخرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

السوبر الإفريقي

أول هذه التحديات تتمثل في استعادة المارد الأحمر لقب السوبر الإفريقي وتحقيق النجمة التاسعة، وذلك عندما يصطدم بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان الأهلي قد نجح في خطف لقب دوري أبطال إفريقيا مجددا على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 3/2، وذلك للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ولم يحدد الكاف حتى الآن موعدا نهائيا لمباراة السوبر الإفريقي بين المارد الأحمر وبطل الجزائر، حيث من المرجح إقامته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

دوري أبطال إفريقيا

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه «كيه أم كيه إم» بطل زنزبار أو سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 بالأميرة السمراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب خارج الديار أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر القادم، على أن تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

وحقق الأهلي فوزا مهمًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نطيره إنبي، في ربع نهائي الكأس، حيث لم تحدد لجنة المسابقات موعدا له حتى الآن.

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