الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار "الأهرام للدراسات السياسية": اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية صادق ونبيل

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالعليم محمد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن اجتماع الفصائل في العلمين الجديدة ستظهر نتائجه في القريب العاجل على وحدة المقاومة الفلسطينية.

صراع الفصائل الفلسطينية 

وأكد الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “ إي تي سي”، أن أبرز مشاكل فلسطين تتمثل في مرجعية السلطة الفلسطينية، حيث هناك فرق بين مرجعية السلطة لدى النظام الحاكم وبين الفصائل الفلسطينية التي ترجع هذه المرجعية للعامل الديني وأنه لا يصح التفريط في أي نقطة من أرض فلسطين على الإطلاق.

حوار الفصائل في العلمين 

وتابع: "تفاءلت لدعوة مصر للفصائل في العلمين لعدة أسباب منها أنها جاءت في وقت صعب للغاية نتيجة أن فلسطين على وشك الدخول في نكبة جديدة، الاستجابة كانت سريعة من فصائل فلسطين لدعوة مصر إلى الحوار بالعلمين، وقوف تركيا في صف الفصائل بسبب علاقتها الطيبة مع مصر أمر يعزز من القضية".

واستطرد: "حرص مصر على فكرة المصارحة الفلسطينية ليس جديد العهد، وهذا الاهتمام صادق ونبيل، لأنه يرتكز على عقيدة راسخة وهو حق الشعب الفلسطيني في العيش بأرضه سالماً".

عبد العليم محمد الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مصر جديدة اي تي سي ضياء رشوان

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