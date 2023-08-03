طائرة ترامب تصل مطار ريجان فى واشنطن: "محكمة"

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، هبوط طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار ريجان بواشنطن تمهيدا لمثوله أمام المحكمة.

وبحسب وكالة اسوشتيد برس، فإن طائرة ترامب تستعد للهبوط في مطار ريجان بواشنطن؛ تمهيدا لمثوله أمام المحكمة.

واستعد الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس للسفر إلى واشنطن للدفع ببراءته من تهم بمحاولة سرقة انتخابات 2020 وهي ثالث محاكمة له في غضون 4 أشهر.

واستعد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية من خلال الدعوة إلى نقل المحاكمة من واشنطن العاصمة إلى مكان أكثر صداقة للجمهوريين مثل فرجينيا الغربية.

"هذا الاتهام هو كل شيء عن التدخل في الانتخابات، حيث قال المرشح الجمهوري الأول على موقع Truth Social على الإنترنت.

من المتوقع أن يغادر الرئيس السابق، الذي يقضي الصيف في ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي من هناك الواحدة ظهرًا من المقرر توجيه الاتهام في العاصمة في الساعة 4 مساءً.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن الاتهام إلى ترامب يوم الثلاثاء بتهمة التآمر مع مساعديه لقلب خسارته في انتخابات 2020 لصالح الرئيس جو بايدن ، وهي جهود أدت إلى التمرد في 6 يناير 2021.