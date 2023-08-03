الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرة ترامب تصل مطار ريجان فى واشنطن: "محكمة"

جريدة الدستور

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، هبوط طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار ريجان بواشنطن تمهيدا لمثوله أمام المحكمة.

وبحسب وكالة اسوشتيد برس، فإن طائرة ترامب تستعد للهبوط في مطار ريجان بواشنطن؛ تمهيدا لمثوله أمام المحكمة. 

واستعد الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس للسفر إلى واشنطن للدفع ببراءته من تهم بمحاولة سرقة انتخابات 2020 وهي ثالث محاكمة له في غضون 4 أشهر.

واستعد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية من خلال الدعوة إلى نقل المحاكمة من واشنطن العاصمة إلى مكان أكثر صداقة للجمهوريين مثل فرجينيا الغربية.

"هذا الاتهام هو كل شيء عن التدخل في الانتخابات، حيث قال المرشح الجمهوري الأول على موقع Truth Social على الإنترنت.

من المتوقع أن يغادر الرئيس السابق، الذي يقضي الصيف في ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي من هناك الواحدة ظهرًا من المقرر توجيه الاتهام في العاصمة في الساعة 4 مساءً.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن الاتهام إلى ترامب يوم الثلاثاء بتهمة التآمر مع مساعديه لقلب خسارته في انتخابات 2020 لصالح الرئيس جو بايدن ، وهي جهود أدت إلى التمرد في 6 يناير 2021.

ترام مطار هبوططائرة مثول واشنطن

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مصرفى يكشف أسباب قرار «البنك المركزى» برفع سعر الفائدة

النيابة العامة تكشف القصة الكاملة.. كيف قُتل طبيب الساحل؟

أهالى قرية ميت أم صالح بالمنوفية يشيعون جنازة سيدة بركة السبع

وجدت أسفل عقار سكني.. أمن القاهرة يبحث في لغز جثة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى