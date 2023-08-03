الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة "الوفد" بالحوار الوطنى: فترة الرئيس السيسى شهدت تطورًا كبيرًا بالتعليم الفنى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت هاجر التونسي، ممثلة حزب الوفد بالحوار الوطني، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وضع سياسات موحدة للتعليم ولتوحيد السياسات، وهذا هو الهدف الأسمى من المجلس حتى يكون هناك مرونة في آليات التطبيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية مدى سعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لدينا معايير محددة تماثل المعايير الدولية والهدف ضمان جودة الخريج وضمان ما يقدم للطالب في التعليم، مشيرة إلى أنه عندما يكون لدينا مجلس فإننا نضع قواعد موحدة للخريجين في أي مكان جغرافي؛ لأن السياسة موحدة في ضوء معايير دولية بهدف تحقيق منافسة دولية. 

وأكدت أن فترة الرئيس السيسي، شهدنا تطورًا كبيرًا في التعليم الفني لم يحدث من قبل، وأول مرة نرى مدارس بعد الإعدادية تخرج فنيين وكان هناك جزء في التعليم الفني لم يلق عليه الضوء، وفي النهاية هدفنا الإنسان وحتى نركز على الإنتاج لا بد من الاهتمام بالتعليم الفني. 

وأشارت إلى أن التعليم الفني كنا ننظر له نظرة دونية واليوم له نفس حقوق التعليم العام في التنسيق ويأخذ شهادة جامعية، مؤكدة أن هدف الدولة التنافسية العالمية وفتح سوق العمل للخريجين بالخارج.

ممثلة حزب الوفد الحوار الوطنى الرئيس السيسي التعليم الفنى سياسات موحدة المعايير الدولية ضمان جودة الخريج

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