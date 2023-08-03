أهالى قرية ميت أم صالح بالمنوفية يشيعون جنازة سيدة بركة السبع

شيع المئات من أهالي قرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع جثمان "ف. س. ع"، 25 عامًا مطلقة وتعول طفلين ومقيمة بركة السبع، والتي قتلت على يد المتهم “ه‍. س. ا” البالغ من العمر 40 عامًا مقيمًا في قرية طوخ طنبشا وله معلومات جنائية.

ووصلت مساء اليوم الخميس، سيارة نقل الموتى، التي تحمل جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها، واستقبل الجثمان المئات من الأهالي لأداء صلاة الجنازة على المتوفاة وتشييع جنازتها إلى مثواها الأخير وسط حالة من انهيار لوالدتها وأفراد أسرتها.

وطالبت أسرة السيدة المقتولة على يد عاطل في أحد الشوارع العامة بمدينة بركة السبع، عقب تلقيها عدة طعنات، على خلفية رفض أسرتها خطبتها له، عقب طلاقها من زوجها الأحد الماضي، بالقصاص العادل.