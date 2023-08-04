الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كليات تقبل من 70% علمى علوم فى جميع جامعات مصر الحكومية 2023

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول الكليات التي تقبل من مجموع 70% علمي علوم للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كليات تقبل من 70 علمي علوم بجامعات مصر الحكومية 2023

 

من ناحيته، أعلن  مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة كليات تقبل من 70% علمي علوم في كل الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 والتي جاءت كالتالي:

كلية العلوم الزراعية البيئية العريش.

كلية تجارة انتساب موجه دمياط .

كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ.

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ.

كلية تربية سوهاج.

كلية زراعة سوهاج.

كلية تربية جنوب الوادي.

كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط.

كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب.

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية.

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق.

كلية علوم زراعية.

كلية زراعة الفيوم.

كلية زراعة مطروح بفوكه.

ويستطيع الطالب الحاصل على مجموع 70% فأكثر في الصف الثالث الثانوي من شعبة علمي علوم الالتحاق بهذه الكليات.

كليات ومعاهد تقبل من 60% علمي علوم 2023

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم مجموع  60٪، وهذه الكليات والمعاهد جاءت كالتالي:

كلية تربية رياضية قناة السويس بنين.

كلية خدمة اجتماعية في جامعة الفيوم.

كلية التربية النوعية في مدينة المنصورة.

كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة أسيوط.

كلية السياحة والفنادق في مدينة السادات.

كلية الحقوق وكلية تربية العريش.

يذكر أنه بلغ عدد طلاب الثانوية العامة لشعبة علمي علوم  هذا العام في تنسيق الكليات 2023 نحو 22304 طالبًا وطالبة، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي علوم بنسبة مئوية قدرها 88.29%، وهو  ما يعادل  362 درجة من المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023.

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لكليات التى تقبل من مجموع 70 علمى علوم كليات تقبل من 70 علمي علوم فى جميع جامعات مصر الحكومية 2023 مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي كليات ومعاهد تقبل من 60 علمي علوم 2023 عدد طلاب الثانوية العامة لشعبة علمى علوم

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