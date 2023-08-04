"أنت والكون".. ستيفن هوكينج يخاطب الأطفال لإنقاذ الأرض

كان ستيفن هوكينج (1942-2018)، الفيزيائي الشهير المعروف بدراساته لماضي الكون ومستقبله مهتمًا أيضًا بمستقبل كوكب الأرض، حيث استلهمت ابنته لوسي كتابه المنشور 2018 حول كوكب الأرض في كتاب جديد للأطفال بعنوان "أنت والكون".

أنت والكون

قالت لوسي هوكينج في بيان، نقله موقع space: إن كتاب "أنت والكون" هو كتاب خيالي وشامل يعيد الحياة إلى عمل والدي الاستثنائي في العلوم للقراء من جميع الأعمار، برسومه المميزة.

وتابعت “الجمع بين كلمات والدي مع الصور المذهلة سوف يأسر العلماء الصغار، ويثير فضولهم حول الكون الذي نعيش فيه من خلال مشاركة روائع الكون ومباهجه، ويذكرنا جميعًا لماذا الحياة على الأرض فريدة من نوعها وثمينة للغاية”.

ستيفن هوكينج

قضى هوكينغ حياته في دراسة الكون مع أداء معظم أعماله في جامعة كامبريدج. في عام 1963أصيب هوكينج بمرض التصلب الجانبي الضموري، وعاش لعقود بعد تشخيصه بهذا المرض، واستمر في إجراء الأبحاث باستخدام كرسي متحرك وجهاز كمبيوتر مكيف خصيصًا لنقل كلماته عن طريق الصوت.

في 2017، حذر هوكينج من أن الأضرار التي لحقت بكوكبنا بسبب تغير المناخ من صنع الإنسان قد وصلت إلى نقطة تحول يمكن أن تجعل كوكبنا يتحول إلى عالم ساخن مثل كوكب الزهرة.

إجابات مختصرة لأسئلة كبيرة

يستند الكتاب الجديد الموجه للأطفال إلى كتاب هوكينج الشهير"إجابات مختصرة لأسئلة كبيرة"، الذي يعد من أبرز الكتب العلمية التي ألَّفها. يتناول الكتاب أسرار الكون، ولم يكن مكتملا وقت وفاة المؤلف لكن زملاءه وعائلته أكملوه.

ومما قاله هوكينج في كتابه: لقد أمضيت حياتي في السفر عبر الكون داخل عقلي. من خلال الفيزياء النظرية، سعيت للإجابة على بعض الأسئلة العظيمة ولكن هناك تحديات أخرى، أسئلة كبيرة أخرى يجب الإجابة عليها.

وأشار هوكينج إلى إن إيجاد حلول للطاقة المتجددة وإبطاء تغير المناخ سيتطلب جيلًا جديدًا مهتمًا ومشاركًا ومدركًا للعلم.

أضاف: “نحن جميعًا مسافرون عبر الزمن نسافر معًا نحو المستقبل. لكن دعونا نعمل معًا لجعل هذا المستقبل مكانًا نريد زيارته كن شجاعًا، كن حازمًا، وتغلب على الصعاب يمكن القيام بذلك”.