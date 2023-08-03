أ.ب: واشنطن قد تنشر قوات على سفن تجارية فى مضيق هرمز

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ستنشر قوات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون "نشر قوات على سفن تجارية في مضيق هرمز لمنع هجمات إيران عليها.

وقال خمسة مسئولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يفكر في وضع أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تسافر عبر مضيق هرمز في خطوة لم يسمع بها من قبل بهدف منع إيران من الاستيلاء على السفن المدنية ومضايقتها.

ومنذ 2019، احتجزت إيران سلسلة من السفن في المضيق المصب الضيق للخليج العربي كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات بشأن اتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية قد يؤدي إرسال القوات الأمريكية على متن سفن تجارية إلى ردع إيران عن الاستيلاء على السفن - أو تصعيد التوترات بشكل أكبر.

ستمثل الخطوة المتوخاة أيضًا التزامًا غير عادي في الشرق الأوسط من قبل القوات الأمريكية حيث يحاول البنتاجون التركيز على روسيا والصين. لم تتخذ أمريكا حتى الخطوة خلال ما يسمى بـ "حرب الناقلات" ، والتي بلغت ذروتها مع قيام البحرية الأمريكية وإيران بخوض معركة بحرية استمرت يومًا واحدًا في عام 1988 والتي كانت الأكبر للقوات البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.

في حين أن المسؤولين قدموا القليل من التفاصيل عن الخطة، إلا أنها تأتي مع وجود الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على كل من السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس باتان وسفينة الإنزال يو إس إس كارتر هول ، في طريقهم إلى الخليج الفارسي.

ويمكن لهؤلاء المارينز والبحارة توفير العمود الفقري لأي مهمة حراسة مسلحة في المضيق الذي يمر عبره 20٪ من النفط الخام في العالم.

وستغلق إيران المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس لمدة يومين في درجات حرارة عالية.

لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشييتد برس حول الاقتراح الأمريكي.

واعترف 5 مسؤولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الاقتراح، بتفاصيله العامة. وأكد المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين وحلفاء أمريكا الخليجيين في المنطقة.

وقال مسؤولون إن البحارة من مشاة البحرية والبحرية لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية ووصف أحد المسؤولين العملية بأنها معقدة، قائلاً إن أي نشر من المحتمل أن يتطلب أيضًا موافقة الدولة التي ترفع بموجبها علم السفينة والبلد الذي تم تسجيل المالك بموجبه. وقال المسؤول إن هذا لم يحدث حتى الآن وقد لا يحدث لبعض الوقت.

في وقت سابق، التقى نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط برئيس مجلس التعاون الخليجي ويضم التكتل السداسي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في حين أن بيانًا من دول مجلس التعاون الخليجي حول الاجتماع لم يلمح إلى الاقتراح إلا أنه ذكر أن كوبر والمسؤولين ناقشوا "تعزيز دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. التعاون والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.