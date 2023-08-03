الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يتسلق المواسير ويسقط من الطابق الثالث

جريدة الدستور

دفع الحماس عامل للصعود إلي شقته الكائنة بالطابق الثالث عقب تركه للمفتاح داخل الشقة للصعود عبر مواسير الصرف الصحي ليختل توازنه ويسقط من الطابق الثالث.

تلقت شرطة النجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع عبود الزمر  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه المجنى عليه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة فحدث كسر بالماسورة وسقط جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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