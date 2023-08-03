الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد عاطل لرفضها الزواج منه بالمنوفية

المتهم
المتهم

صرحت النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بدفن جثمان السيدة المقتولة على يد عاطل بعد رفضها الزواج منه في المنوفية، وذلك بعد أن  أنهى الطبيب الشرعي الإجراءات الطبية اللازمة في مشرحة شبين الكوم واتخذت الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وعلى الفور اصطحبت أسرة السيدة المقتولة، جثمانها إلى مسقط رأسها بقرية أم صالح التابعة لمركز بركة السبع لصلاة الجنازة عليها ودفنها بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الكبير بين كل المتواجدين.

واستمعت جهات التحقيق في قضية مقتل سيدة عشرينية على يد عاطل، لأقوال المتهم وأقوال أسرة المجني عليها في هذه الواقعة، وعدد من شهود العيان وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام الموجه له بالقتل العمد.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتحفظهم على عاطل عقب طعنة سيدة بالطريق العام وتم تسليمه لمركز الشرطه ونقل المصابة إلى مستشفى بركة السبع المركزي لمحاولة إنقاذها.

وأكد أشرف قاسم الصمهاوي محامي المجني عليها التي لفظت أنفاسها الأخيرة ولقيت مصرعها، أن المتهم تم القبض عليه من قبل الأهالي وتسليمه لمركز شرطة بركة السبع، وتحويله إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أكد الصمهاوي محامي المجني عليها أن المتهم تقدم لخطبة المجني عليها وتم رفضه لسوء سلوكه مما دفعه للانتقام منها قبل أذان مغرب ليلة أمس في الطريق العام وطعنها بسلاح أبيض طعنات نافذة أودت بحياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وينتظر أهالي مركز بركة السبع الانتهاء من التصريحات اللازمة لدفن الجثمان بعد معاينة الطب الشرعي.

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