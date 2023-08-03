مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات ضباط ورؤساء وحدات المرور

صدق اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية على حركة رؤساء وحدات المرور في محافظة القليوبية وشملت الحركة كلًا من الرائد محمد محروس رئيسًا لوحدة شبين القناطر، والرائد هاني حجازي رئيس وحدة مرور الخانكة، والرائد محمد السيسي رئيس وحدة مرور العبور.

كما شملت الحركة تعيين الرائد ربيع صلاح لمرور شبرا الخيمة، والرائد محمود وجيه رئيسًا لوحدة مرور العرب والرائد محمد شداد للفحص والرائد عبد العزيز البلبيسي لمرور طوخ، والرائد أحمد صلاح رئيسًا لوحدة مرور بنها والرائد أحمد عبد الباقي لمرور القناطر والرائد أحمد صلاح لمرور قليوب.

وفي سياق متصل، اعتمد اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، المقدم أحمد ربيع رئيسًا لمباحث مركز شرطة بنها والمقدم محمود إسماعيل لمركز القناطر الخيرية والمقدم محمد عماد لمركز كفر شكر والمقدم احمد سامي قسم ثان بنها والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

كما تم تجديد الثقة في المقدم أمير الكومي مركز شبين القناطر والمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب والمقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

كما تم نقل النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث مركز الخانكة، والنقيب مصطفي الشريف معاون قسم قليوب، والنقيب مصطفى الديب معاون قسم ثان بنها، والعميد محمد حرب مأمور لمركز شبين القناطر، والعميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة، والعقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

كما تم ترقية المقدم محمد النوتي وكيلًا لإدارة مرور القليوبية والمقدم محمد فتحي لقسم التحريات.