كريستيانو يلدغ الزمالك ويتعادل للنصر قبل صافرة النهاية "فيديو"

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي هدف التعادل لفريقه في شباك الزمالك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية "كأس الملك سلمان".

وتقدم الزمالك في النتيجة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها بعد لمسة يد لأليكس تيليس بعد رأسية سيف الدين الجزيري، وسددها أحمد سيد زيزو على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وكثف لاعبو النصر ضغطهم على دفاعات الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 87 بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها زميله كونان وحولها برأسه على يسار الحارس محمد صبحي.