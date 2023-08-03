هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد المعهد العالى لإعادة التأهيل النفسى والحركى بفرنسا (ISRP)

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، المدير الإقليمي للمعهد العالي لإعادة التأهيل النفسي والحركي (ISRP) الفرنسي، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه تأتي الزيارة للوقوف على آليات عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعرف على نظام الإحالة المتبع بالمنظومة الجديدة، فضلًا عن الإطلاع على ممارسات العلاج الطبيعي المتبعة بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها باعتبار الهيئة ذراع الدولة الخدمية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الزيارة أشاد وفد (ISRP) بفرنسا، بالنتائج الملموسة التي شاهدها بعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على أرض الواقع، والتي تعكس الطفرة التي شهدها القطاع الطبي، وهو ما أن بدوره على ثقة المواطنين في النظام الصحي الجديد وقدرته الواضحة على تلبية احتياجاتهم الصحية وبكل كفاءة وجودة.

فيما أكدت الهيئة إلى تطلعها للاستفادة من الابتكارات الصحية والتقنيات الذكية التي يوظفها المعهد الفرنسي في تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية، وذلك بدءًا من محافظة بورسعيد، نواة المنظومة الجديدة، مشيرة إلى تقديم أكثر من 600 ألف جلسة تأهيلية وجلسات علاج طبيعي بمحافظة بورسعيد وحدها حتى الآن.

ونوهت الهيئة إلى أهمية إطلاع الشركاء الدوليين على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من تجاربهم من خلال تناقل الخبرات، وهو ما يضمن استمرار تطوير الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة تماشيًا مع معايير الجودة العالمية، لافتة إلى استمرارية السعي وتحفيز التعاون بين المعنيين بالشأن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لضمان توفير خدمة طبية لائقة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

هذا ، وقد شملت الزيارة وحدة طب أسرة جنوب البترول كنموذج لمنشأة رعاية أولية، ومستشفى الحياة بورفؤاد كنموذج لمنشآت هيئة الرعاية الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الثالثية، فيما مثَّل وفد (ISRP) بفرنسا، الدكتور محمد عبدالهادي المدير الإقليمي للمعهد العالي للتأهيل النفسي الحركي (ISRP)، وكان في استقبالهم الدكتور مازن علاء الدين حمدي، من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة آلاء الدمرداش، مهند عاطف «أعضاء إدارة التعاون الدولي بالهيئة»، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد كل من الدكتور يوسف السلكاوي، مسئول التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالفرع، والدكتورة إيمان عبدالهادي، مدير إدارة الإعلام بالفرع، والدكتورة أميرة عبدالسلام، مسئول العلاج الطبيعي بالفرع.

جدير بالذكر، أن المعهد العالي لإعادة التأهيل النفسي والحركي بفرنسا (ISRP)، هو أكبر مؤسسة علاج نفسي حركي في العالم، وأقام شراكة مهنية في أكثر من 30 دولة، كما نجح في تدريب أكثر من 7000 معالج نفسي حركي في فرنسا يمثلون ما يقرب من نصف

المعالجين النفسيين الحركيين، فيما تشكل الزيارة فرصة للاستفادة من تجربة تزيد علي 50 سنة راكمها هذا المعهد الفرنسي، وهو ما يسمح بإمكانية تطوير مهارات متقدمة جدًا في إجراء تقييم نفسي حركي، وكذلك في إعادة تأهيل أنواع مختلفة من الاضطرابات المتعلقة بالشخصية، والنمو الحركي النفسي، وضبط النظم العاطفية.