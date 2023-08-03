الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"زيزو" يمنح الزمالك التقدم على النصر من ركلة جزاء (فيديو)

زيزو
زيزو

افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لنادي الزمالك في مرمى نظيره النصر السعودي في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتوقف اللعب في الدقيقة 50 بعد لمس الكرة ليد أليكس تيليس عقب رأسية سيف الدين الجزيري، وذهب الحكم المغربي رضوان جيد لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو لحسم القرار، وبعد مشاهدتها احتسب ركلة جزاء للزمالك.

وسدد زيزو ركلة الجزاء على يسار حارس مرمى النصر الذي ارتمى مع الكرة، وحاول الإمساك بها ولكن تسديدة زيزو مرت تحت يده لتسكن الشباك.

 

أحمد سيد زيزو زيزو الزمالك النصر للبطولة العربية

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