قناة الناس| أمين الفتوى: يجب على الإنسان الابتعاد عن المواقف الحرام (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنّه يجب على كل من يتهيأ له موقف من مواقف الحرام من قبل الشباب أن يقول "إني أخاف الله رب العالمين"، لافتًا إلى أن مواقف الحرام التي تعرض كثيرة جدًا ولا تقتصر على شيء واحدٍ فقط.

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ من ضمن مواقف الحرام أن هناك مالٌ حرام وفكرٌ حرام ومجالس حرام ومخدرات حرام، فلا يجب على الإنسان أن يدخل في تلك الأشياء التي تبعده عن الله تعالى.

أوضح أمين الفتوى أن الإنسان عندما يتذكر عطاء الله له يمتنع عن تلك الأمور، فلا يقبل على أي حرام لأنه يتذكر عقاب الله له في الآخرة، مشيرًا إلى أن الله تعالى أباح لعباده أمور كثيرة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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