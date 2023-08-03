شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

أكد خالد يونس أحد شهود العيان لواقعة مقتل سيدة على يد عاطل لرفضها الزواج منه بالمنوفية، أن الواقعة حدثت في أحد الشوارع العامة بمدينة بركة السبع، أمام أعين الجميع ووسط ذهول كل من حضر وقت الواقعة، خاصة أن المجني عليها كانت برفقة والدتها وقام المتهم بطعنها 5 طعنات وأطلق عليهم السباب والقذف لها ولوالدتها أثناء قيامه بارتكاب الجريمة.

وأضاف شاهد العيان على واقعة مقتل سيدة على يد عاطل بالمنوفية، أن الواقعة حدثت حوالي الساعة 7.30 المغرب أمس الاول، في أحد الشوارع العامة بمدينة بركة السبع أمام أعين والدتها والجميع وحاولت إنقاذها، ولكن لم أتمكن من ذلك حتى هجم جميع المتواجدين، بعد أن قام أحد السائقين بالتحصين عليه مضيفًا أن الجميع في الشارع كان في ذهول وحاول البعض الجري نحوه وهدد من يقرب بالموت وأنه سوف يصيب من يقترب منه بالسلاح الموجود في يده.

وأكد شاهد العيان أن الجميع حاول أن ينقذ السيدة إلا أن من تقدم أولا هو سائق توكتوك قام بضربه بالمركبة من الجنب حتى أوقعه وهجم جميع أهالي المنطقة عليه وأمسك به الأهالي تحفظوا عليه بعد ضربه ضربا مبرحا لصدمته من سيل دماء السيدة على الطريق وصراخ وعويل والدتها في مشهد محزن ويشع بالألم، حتى وصل رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووصف الواقعة بالمرعبة أكثر مما نشاهده في الأفلام، لدرجة أنه لم ينم من يومها.

وتابع شاهد العيان تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف المتوفاة لكنه أصر على حضوره اليوم الجنازة لإحساسه بالذنب على عدم مقدرته على إنقاذها، وطالب جميع الحضور بالدعاء لها بالرحمة.