الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. أمين الفتوى: السجائر حرام وشربها تهلكة للنفس والمال (فيديو)

عويضة عثمان
عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “سماح”، مفاده أن ابنها يشرب السجائر وتريد أن تمنعها ولا تستطيع، فما حكم شرب السجائر شرعا؟.

قال أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس” "بداية المخدرات شرب السجائر، وخطرها كبير على الإنسان، وكثيرون أصيبوا بسرطان الرئة وآلاف الضحايا للسجائر، واليوم نجد البيت يحتاج 100 جنيه فى اليوم وهو يشترى بها سجائر ليرضى هواه وكيفيه”.

وأكد أمين الفتوى أن السجائر حرام، تهدم الصحة وتهلك العافية، وكل هذا سيحاسبك الله عليه، فبلادنا تحتاج إلى الشباب بعيدًا عن الصحة المدمرة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس السجائر حرام فتاوى الناس حكم شرب السجائر

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