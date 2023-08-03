الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الأقصر: اعتماد انعقاد 5 ندوات بالمساجد الكبرى عن آداب معاملة السائح

الكشف
الكشف

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم، عن موافقة الوزارة اعتماد عدد 5 ندوات بالمساجد الكبرى تحت عنوان آداب معاملة السائح وآداب بالتعريف بأهمية السياحة وآداب معاملة السائح وبيان أنه ضيف كريم علينا وعلى بلدنا، ويجب أن نظهر بالوجه الحضاري الذي يليق بنا وبديننا وقيمنا وأخلاقنا وعمق حضارتنا الضاربة لأكثر من سبعة آلاف عام في عمق التاريخ.

وأشار مدير أوقاف الأقصر، إلى أن موعد الندوات ستقام يوم الإثنين المقبل بعد صلاة المغرب، وذلك على النحو التالي: ندوة بمسجد سيدي أبو الحجاج ببندر الأقصر، وندوة بجزيرة البعيرات بالقرنة، وندوة بمسجد الزلفي بأرمنت، وندوة بمسجد هاشم ببندر إسنا، وندوة بمسجد الملك بشارع الملك بالمنتزه، وندوة بالمندرة البحري بجوار قصر الملك.

كان قد وافقت وزارة الأوقاف، على انعقاد ندوات التوعية والتنوير بمسجد سيدي أبوالحجاج بمدينة الأقصر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، بعد صلاة المغرب، وذلك على النحو المتفق عليه طبقاً لقوانين وزارة الأوقاف والخطة الموضوعة للعمل بها. 

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مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر أهمية السياحة وآداب ندوات بالمساجد الكبرى وزارة الأوقاف أذان صلاة المغرب

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