مصطفى بكرى: أوضاع المواطنين صعبة للغاية والمواطن غير قادر على تحمل المزيد

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة المصرية في ظل الأزمات الحالية أمام عدد من الخيارات من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وبعض هذه الخيارات تتمثل في الموافقة على اشتراطات الصندوق الدولي للموافقة على صرف الدفعة الثانية من الأموال التي تقدمت مصر بطلب عليها.

الأزمات المصرية الاقتصادية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “ حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مسألة تخفيض الجنيه مسألة أمن قومي بناء على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبراً: "أوضاع المواطنين صعبة للغاية والمواطن غير قادر على تحمل المزيد".

وأضاف في حديثه، أنه يجب ترشيد الاستهلاك وترشيد الاستيراد من أجل الحفاظ على العملة الصعبة، كما أنه يجب التوجه إلى بعض الدول الخليجية لإنهاء صفقات الصناديق السيادية".

عرقلة التنمية المصرية

وتابع:" البعض يريد عرقلة أي تقدم تشهده الدولة المصرية، ويقومون بمحاربة الدولة المصرية من خلال التشكيك في شؤونها الداخلية".

واستطرد: "الدولة المصرية لا تخضع لابتزاز أحد وساحة الحوار الوطني خير دليل على احتواء الدولة المصرية لكافة أطياف الوطن".

صفقة القمح المصرية الروسية

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لإزالة كافة العراقيل التي تشكل أزمة للمواطن المصري والدليل على ذلك إتمام الصفقة المصرية الروسية الخاصة بشراء مصر كميات كبيرة من القمح لتغطية متطلبات السوق المحلية.