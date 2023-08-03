الإثنين.. مقرأة لكبار القراء من مسجد عمرو بن العاص لأول مرة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عقد مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص عن عاصم، الإثنين المقبل، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن المقرأة ستعقد لأول مرة في مسجد عمرو بن العاص، رضي الله عنه، بالقاهرة وستضم المقرأة أعلام القراء برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ فتحي عبدالمنعم خليف، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبدالكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ إبراهيم راشد، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي.