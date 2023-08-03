رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة للكليات

أصدر الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عددًا من القرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة، شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد محمد رجائي الرفاعي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور عبد الرزاق بسيونى الكومي رضوان أستاذ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات أيضاً تكليف الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.