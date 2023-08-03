الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة للكليات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عددًا من القرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة، شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد محمد رجائي الرفاعي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور عبد الرزاق بسيونى الكومي رضوان أستاذ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات أيضاً تكليف الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات تكليف وكلاء للقيام بالأعمال بكليات الجامعة أحمد محمد الدراسات العليا والبحوث الهندسة المعمارية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى أصدر الدكتور

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