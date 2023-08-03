«مصر للفنادق»: لم نُصدر بعد المؤشرات المالية للعام المالي 2023

قالت شركة مصر للفنادق - إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام - إنها لم تصدر حتى الآن، أية مؤشرات مالية عن العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

جاء ذلك ردًا على استفسارات “بورصة مصر” حول المؤشرات المالية المتداولة عن العام المالي 2022- 2023.

يشار إلى أن “مصر للفنادق” حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر، إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالتوسع في الأنشطة الفندقية بالمنطقة الاستثمارية بأبورواش بمحافظة الجيزة، نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.