خسائر "راكتا" تتراجع إلى 86 مليون جنيه خلال 2023

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، تراجع خسائر الشركة بنسبة 5.3%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 85.95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت نحو 266 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 399 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بقيمة 75.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل خسائر بلغت 80.84 مليون جنيه في الفترة نفسها المقارنة من العام المالي الماضي.

وبحسب البيان، بلغت خسائر الشركة المرحلة بنهاية مايو الماضي نحو 883.6 مليون جنيه، وذلك بعد رفع خسائر العام المالي الماضي.

فيما سجل رصيد الاحتياطيات بنهاية مايو الماضي نحو 549.87 مليون جنيه.

تباين مؤشرات البورصة

وتباينت مؤشرات بورصة مصر في ختام تداولات اليوم، وسط مبيعات عربية و مشتريات محلية وأجنبية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 هامشياً بنسبة 0.02%، ليغلق عند 17451.44 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.58% لينهي الجلسة على 3525.56 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.49% ليغلق على 5196.85 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم بقيمة 1.74 مليار جنيه، ليغلق عند 1.184 تريليون جنيه.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 717.39 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.72 مليار جنيه من خلال 55.99 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 791.95 ألف جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى البيع مسجلين صافياً بلغ نحو 29.29 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 28.49 مليون جنيه.