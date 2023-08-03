الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السنغال: سنرسل قوات إلى النيجر إذا تدخلت "إيكواس" عسكريًا

وزيرة الخارجية إيساتا
وزيرة الخارجية إيساتا تال سال

أعلنت السنغال، الخميس، عن إرسال قوات إلى النيجر إذا تدخلت "إيكواس" عسكريًا، وذلك وفق قناة "العربية" الإخبارية. 

وأكدت داكار أنها ستشارك إذا ما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التدخل عسكريًا فى النيجر عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضى.

وقالت وزيرة الخارجية إيساتا تال سال، اليوم، إنه حدث "انقلاب كثير" في المنطقة، واستشهد بالتزامات السنغال الدولية، مضيفة أن "الجنود السنغاليين لكل هذه الأسباب سيذهبون إلى هناك".

وهددت الكتلة الإقليمية "إيكواس" باستخدام محتمل للقوة إذا لم يُعد المجلس العسكري الرئيس المخلوع محمد بازوم بحلول يوم الأحد.

والنيجر هي رابع عضو في الكتلة يخضع لانقلاب منذ عام 2020.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي حكومي في العاصمة داكار، قالت تال سال إن بلادها ملزمة بالموافقة على قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنها أضافت: "قناعة السنغال بضرورة وقف هذه الانقلابات، ولهذا السبب نحن ذاهبون إلى هناك".

كما أثارت سؤالاً عن سبب إرسال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قوات إلى النيجر في حين أنها لم تفعل ذلك بعد الانقلابات في مالي أو غينيا أو بوركينا فاسو، وقالت: "لإعطاء إجابة بسيطة؛ لأنه انقلاب واحد كثير للغاية". 

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