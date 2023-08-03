نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروعات الرصف بالطريق الدائري

نفذت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات الطريق الدائري بلانة / كلابشة / نصر النوبة، وطريق إدفو / القنادلة / الغنيمية.

ورافقها خلال الجولة، المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، وصابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وجاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود، وتحقيق أعلى معدلات من الإنجازات للانتهاء من المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في كافة قطاعات العمل العام.

ووجهت نائبة المحافظ، تعليماتها بدراسة إمكانية توسعة الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة ليصبح حارتين، وتشغيله في اتجاهيين حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين المترددين عليه.

فيما أوضح المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، أن الأعمال الجارية بمشروع رصف الطريق الدائري بلانة / كلابشة / نصر النوبة بطول 38 كم، وجاري العمل فى 19 كم من المتاح حالياً بعد نهو المرافق المختلفة بها حيث تم تكسير الأسفلت، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وجارى تجهيز موقع الخلاطة للبدء في أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3، وجاري تقلب طبقة الأساس مع المياه في المشاون، بالإضافة إلى طبقة رابطة 1 كم، وطبقة تشريب 2 كم، وطبقة الأساس 2 كم.

وتابع أن من المقرر أن يتم ربط الطريق مع امتداد محور دراو ليرتبط بالطريق الصحراوي / الغربى، فضلاً عن ربطه بطريق مشروع وادي النقرة ووادي خريت ليساهم هذا الطريق الحيوي في تسهيل حركة المواطنين، وأيضاً حركة النقل للمحاصيل الزراعية، والمحاجر.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية بطول 3 كم فقد وصلت نسبة التنفيذ به إلى 65 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 2700 متر، وتم رش mc لطبقة الربط بطول 2200 متر.