اتخذ النجم الفرنسي كليمنت لينجليه، مدافع برشلونة الإسباني، قراره النهائي بشأن انتقاله إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع كليمنت لينجليه، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

كليمنت لينجليه يحسم موقفه النهائي بشأن الانضمام إلى النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كليمنت لينجليه حسم موقفه النهائي بشأن الانضمام إلى النصر السعودي في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن كليمنت لينجليه رفض فكرة الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، واللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

ويضم النصر السعودي كبار نجوم أوروبا، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مارسيلو بروزوفيتش، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام الزمالك، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 "البطولة العربية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.