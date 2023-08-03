الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاضى: تزايد حركة السياحة العربية.. والحملة الترويجية تتجه لأوروبا فى سبتمبر

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحملة الترويجية للقطاع السياحي متوجهة حاليًا نحو الأسواق العربية لاهتمام السائحين العرب خلال الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أهمية السياحة البينية بين الدول العربية والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة، ومؤكدًا تزايد الحركة السياحية الوافدة من الأسواق العربية. كما يتم التنسيق مع عدد من الدول العربية للتعاون في المجال السياحي.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحملة الترويجية للسياحة بالخارج توجه حسب الوضع السياحي والإقبال من كل دولة من الدول المصدرة للسياحة، وأن هناك نحو 12 سوق سياحية رئيسية. 

كما أشار القاضي إلى أنه مع بداية شهر سبتمبر المقبل ستتجه الحملة الترويجية الكبرى نحو الأسواق الأوروبية الرئيسية، وستكون المستعدون لها بفيديوهات ترويجية كالفيديوهات التي تم تصويرها مع المؤثر الألماني "نويل روبنسون" وغيرها.

يشار إلى أن الحملة الترويجية الجديدة لمصر، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في شهر مارس الماضي، جاءت تحت عنوان "Your Expectations are History" في الأسواق المستهدفة، والتي تبرز ما يتميز به المقصد السياحي المصري وأنه يفوق توقعات السائحين.

الحمله الترويجيه الدوليه سياحة مصر تنشيط السياحة

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