العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من كشف غموض انبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل دائرة مركز شرطة الفيوم، اليوم، حيث تبيَّن وجود جثة مسن يبلغ من العمر 70 سنة، مع عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وفي حالة تعفن، وتبيَّن عدم وجود ثمة بعثرة بالمنزل وسلامة النوافذ والأبواب.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بناحية حي الحادقة، وأن الشقة يقيم بها مسن.

وبالانتقال والفحص تبيَّن من خلال التحريات، وجود جثة المدعو "م ا" 70 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية مسجي على الأرض بصالة شقة بالطابق الأول علوي "يستأجرها المتوفي"، وكان يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبيَّن عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفي حالة تعفن، وتبيَّن عدم وجود ثمة بعثرة بالمنزل وسلامة النوافذ والأبواب.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام وبسؤال مالك العقار، أفاد بأن المذكور يقيم بمفرده بالشقة وله تاريخ مرضي "سكر وضغط " ولم يتهم أحدًَا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "غيبوبة سكرية"، أدت لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.