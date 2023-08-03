الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على حكام وموعد مباراة الزمالك والنصر السعودي

الزمالك والنصر السعودي
الزمالك والنصر السعودي

يتساءل جمهور القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 2023، والتي يمثل فيها الفارس الأبيض مصر وتتنافس الفرق من مختلف أنحاء الوطن العربي على لقب البطولة وسط أجواء حماسية وبمشاركة نجوم العالم في البطولة ومن أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والفرنسي نغولو كانتي والسنغالي ساديو ماني.

وفي الوقت ذاته ينتظر الجمهور في مصر موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 2023 والتي ستكون بكل تأكيد شرسة للغاية حيث يقاتل الزمالك للاستمرار في البطولة.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 2023

ويستضيف استاد الملك فهد الرياضي بالطائف أحداث اللقاء المرتقب بين الزمالك والنصر السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ترتيب الزمالك في مجموعته بالبطولة العربية 

  • النصر 4 نقاط
  • الشباب 4 نقاط 
  • الزمالك 3 نقاط
  • الإتحاد المنستيري 0

وحقق نادي الزمالك فوزاً كبيراً على نظيره نادي الإتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات، بأربعة أهداف نظيفة.

فيما خسر في مباراته الأخيرة أمام فريق نادي الشباب السعودي بهدف نظيف ويتبقى له اللقاء الأخير في دور المجموعات أمام النصر السعودي.

حكام لقاء الزمالك و النصر السعودي

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام لقاء الزمالك والنصر السعودي وهو على النحو التالي:

 رضوان جيد (حكم ساحة)

حسن أزكاو (مساعد أول) 

مصطفى أكركاد (مساعد ثاني) 

عادل النقبي (حكم رابع).

حكام تقنية الفيديو

 سمير كزاز 

و قوراري مقران حكم مساعد.

قائمة الزمالك في البطولة العربية

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحى- محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري- محمد طارق – أحمد فتوح- حاتم سكر- أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- نبيل عماد دونجا- حمدي علاء- محمد حسام «بيسو»- عمرو السيسي- أحمد سيد «زيزو»- يوسف إبراهيم «أوباما» – سيد عبدالله «نيمار» – أحمد عبدالرحيم «ايشو» – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق «شيكابالا».

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – على ياسر- محمد صلاح ذكي.

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