رئيس الجامعة المصرية اليابانية: تخريج 470 طالبًا حاصلين على الماجستير والدكتوراه

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية، للشؤون الأكاديمية والتعليم، إن قطاع الدراسات العليا بالجامعة، قام بتخريج 470 طالبًا حاصلين على الماجستير والدكتوراه لخرِّيجي الجامعات المصرية الحكومية والجامعة اليابانية.

وأضاف خلال كلمته، في المؤتمر الصحفي الذي نظّمته الجامعة، اليوم الخميس، بمقرها بمدينة برج العرب، أن الجامعة لديها اتفاقية مع الإدارة العامة للبعثات، بدراسة 75% من المعيدين خريجي الجامعات الحكومية المصرية دارسي الماجستير والدكتوراة بالجامعة اليابانية، بجزء دراسة في دولة اليابان لمدة 9 أشهر، حيث أن كل قسم علمي بالجامعة له توأمة مع نفس القسم بالجامعات اليابانية.

وأوضح أن الـ 470 باحثًا بالماجستير والدكتوراه خرِّيجي الجامعة المصرية اليابانية، بينهم 350 من الجامعات المصرية، بهيئة التدريس، وذلك بهدف نقل ما تم دراسته في اليابان لجامعتهم، لتطوير اسلوب التعليم والبحث العلمي.

وتابع أنه يتم من خلال الجامعة، تقديم منح للمدرسين المساعدين وأوائل خرِّيجي الجامعات لدراسة الماجستير والدكتوراه، بعد اختبارات التقييم والقبول، وتتحمل الجامعة كل التكاليف، فضلًا عن راتب شهري للدارس، وذلك مقابل التدريس للطلاب بالجامعة للمدة المحددة، مؤكدًا أنه حصل 75 طالبًا على المنحة حتى الآن، وأن الجامعة تتميز بارتفاع معدل النشر العلمي في المجالات العلمية الدولية.

وكشف، أنه تم التقديم للالتحاق بالجامعة هذا العام، ويتم ذلك من خلال اختبارات للطلاب يجب اجتيازها، مضيفًا أن التقديم للجامعة مفتوح ومباشر من خلال الجامعة، والآن تم تقديم 450 طالبًا، واجتاز الاختبارات 300 طالب.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة لقاعدة العريضة لاختيار المتميزين من المتقدمين، للالتحاق بالجامعة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب العام الماضي 1200 طالب.

الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بدأت بالدراسات البحثية في عام 2010، ويقع مقرها حاليًا في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وتم اختيار المدينة كونها إحدى المناطق الصناعية الكبرى في مصر والتي تحتوي على خمس مناطق صناعية متنوعة، وافتتح المقر الحالي في سبتمبر 2020.