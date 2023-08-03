الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني|"تعليم الشيوخ" تطالب بتفرغ أعضاء المجلس الوطني للتعليم: مهمة وطنية

راندا مصطفى
راندا مصطفى

قالت الدكتور راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ممثلة حزب "حماة الوطن"، إن مشروع القانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة، مضيفة: "نتمنى أن يكون هناك محاور بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطني".

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم. 

وأضافت في كلمتها خلال مشاركتها بجلسات الحوار الوطني: "يجب أن يكون لكل هيئة تنبثق من المجلس مقرر ومقرر مساعد"، مشيرة إلى أن كلمة المجلس الوطني تعطي بُعد قوي للمجلس، ولا بد من الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفني وتخصصات الطب على الأقل.

وتابعت: "لا بد من أن يرسم السياسات ويقيم تطبيقها وينبغي ألا تتخطى فترة رفع التقارير البينية لرئيس الجمهورية ٣ أشهر، ويجب أن يكون الأعضاء متفرغين، فهي مهمة وطنية تستحق التفرغ".

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