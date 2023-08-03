الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

16 لاعبا في قائمة سموحة الأولية.. وجونيور أجايي في الانتظار

جونيور أجايي
جونيور أجايي

أعلن الجهاز الفني لنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن قائمة فريقه الأولية استعدادا للموسم المقبل نسخة 2023/2024.

وتضم القائمة 16 لاعبا، مع وضع 3 في قائمة الانتظار.

قائمة سموحة الأولية، استعدادا لموسم 2023/2024:

الهاني سليمان ومحمود عبدالحليم، وأحمد جمال وحسين فيصل، ومحمد أشرف وحسين تيمور، وشريف رضا وأحمد عبدالحكيم، ومحمد المغربي وبركات حجاج، ومحمد عصام وأحمد مصطفى طاهر، ومحمد سعيد وطارق علاء، وصديق أوجولا وأبو بكر محمد.

بينما تضم قائمة الانتظار الثلاثي "النيجيري جونيور أجايي، وزياد طارق وأحمد السعدني".

وشهدت قائمة الموج الأزرق الأولية، خروج السباعي أليا سيلا ومحمد الصباحى، والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه، وممدوح عبد ربه وأحمد شوشة ومحمد نادي، وذلك بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي.

كما خرج أيضا أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم، فضلا عن إنهاء إعارة زياد طارق وبنجامين بواتينج ومصطفى سعد ميسى.

أما على مستوى الصفقات الجديدة، نجح سموحة في التعاقد مع كلا من أحمد خالد ومصطفى ميدو، ومحمود وحيد والمغربي عبداللطيف بن قسو، مع تفعيل بند إعادة المهاجم حسام حسن مجددا للفريق قادما من الأهلي، بالإضافة لاستعارة مصطفى البدري من المارد الأحمر أيضا لمدة موسمين.

ونجح سموحة في الاحتفاظ بخدمات محمد المغربي لمدة موسم جديد، كما اقتراب الموج الأزرق من ضم ثنائي أسوان العائد مرة آخرى للقسم الثاني، أحمد خالد الجناح الأيمن ومصطفى ميدو الظهير الأيمن أيضا.

ويأتي ذلك، في إطار سعى مسئولو سموحة، في تدعيم صفوف الفريق السكندرى، بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، لإعادة الموج الأزرق مجددا لمكانه الطبيعي بين الكبار الموسم المقبل.

وكان سموحة انهى الموسم المنتهي بجدول ترتيب الدوري في المركز العاشر برصيد 42 نقطة، جمعها من 10 انتصارات  و12 تعادل ومثلها هزيمة.

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