الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اللجنة الخماسية تطالب برسم مخ وآشعة رنين لفحص المتهمة بقتل طفلها بالشرقية

محكمة
محكمة

طالبت اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع أجزاء من جسده في محافظة الشرقية، بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة، ورسم مخ لها بالكهرباء، حيث أدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ وذلك لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وأكل بعضها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل؛ لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة اليوم 3 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

وعن سبب ارتكابها الواقعة قالت إنها لم تشعر بما فعلت وإنها "معمول لها عمل"، وهو ما جعلها ترتكب فعلتها وإنها نادمة وستظل طول عمرها تشعر بالندم.

وأشارت إلى أنها ضربت ابنها عدة ضربات متتالية على رأسه حتى سقط أرضًا، ثم أحضرت سكينًا من المطبخ ونحرته وسحبت الجثة إلى الحمام وقطعت أجزاء من جسده وكسرت عظامه.

اللجنة الخماسية أساتذة الطب النفسي جامعتي الزقازيق والمنصورة جنايات الزقازيق الجريمة

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى