اللجنة الخماسية تطالب برسم مخ وآشعة رنين لفحص المتهمة بقتل طفلها بالشرقية

طالبت اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع أجزاء من جسده في محافظة الشرقية، بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة، ورسم مخ لها بالكهرباء، حيث أدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ وذلك لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وأكل بعضها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل؛ لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة اليوم 3 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

وعن سبب ارتكابها الواقعة قالت إنها لم تشعر بما فعلت وإنها "معمول لها عمل"، وهو ما جعلها ترتكب فعلتها وإنها نادمة وستظل طول عمرها تشعر بالندم.

وأشارت إلى أنها ضربت ابنها عدة ضربات متتالية على رأسه حتى سقط أرضًا، ثم أحضرت سكينًا من المطبخ ونحرته وسحبت الجثة إلى الحمام وقطعت أجزاء من جسده وكسرت عظامه.