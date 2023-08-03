كولر يطلب سرعة التجديد لمحمد هانى بعد توصية لجنة التخطيط

أوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول، الذى ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن مارسيل كولر، المدير الفنى، طلب تجديد عقد محمد هاني باعتباره أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها في الفترة الأخيرة، وأصبح أحد أبرز لاعبى الفريق فى الموسم المنقضي بعد ظهوره بمستوى متميز للغاية.

وأضاف المصدر أن اللجنة ترغب في إنهاء ملفات التجديد وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، مثلما حدث مع الثلاثي حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وتدخل الزمالك وبيراميدز لرفع قيمة العقود، لاسيما أن محمد هاني يحق له التوقيع لأى ناد بحلول يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن محمد هاني أبدى موافقته المبدئية على تجديد عقده مع الفريق دون الحديث عن بعض البنود في العقد الجديد تاركاً التقدير لإسهاماته لمسئولي القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط ترغب في توفير مزيد من الاستقرار داخل فريق الكرة، حيث سيتم تعديل عقد محمد هاني وتمديده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته، عصر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.