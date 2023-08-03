الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم المنوفية يكرم الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

الرابع علمي رياضه
الرابع علمي رياضه

كرّم محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، الطالب أسامة محمد يوسف نصّار؛ لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "رياضيات" بالشهادة الثانوية العامة 2023 بنسبة 98.9%، وذلك بحضور طارق سعد الدين، وكيل المديرية.

وهنَّأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الطالب أسامة محمد يوسف نصار، الحاصل على المركز الرابع، على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

كما قدم مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خالص تهانيه القلبية لأسرة الطالب على ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق ليصلوا به لهذا المستوى العلمي المتميز، معربًا عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطالب والحفاظ على رفع اسم المنوفية عاليًا في صدارة محافظات الجمهورية.

وكرَّم مدير تعليم المنوفية، الطالب أحمد جمال عثمان، الحاصل على‭ ‬المركز‭ ‬الأول في‭ ‬مسابقة‭ ‬مبرمجي‭ ‬المستقبل‮ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬على‭ ‬مدار‮ ‬يومين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

اجتماعا موسعا لمناقشة الثانوية العامة 2023 التوفيق والنجاح الشهادة الثانوية العامة 2023 المركز الرابع المركز الرابع على مستوى الجمهورية

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