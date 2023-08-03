الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة شاملة لرفع مستوى النظافة في مدينة كفر الزيات والقرى التابعة

نظافة
نظافة

 نفذت الوحدة المحلية في مدينة كفر الزيات، بقيادة عادل داود، علي المركز والقرى التابعة لها في حملة شاملة لرفع كفاءة مستوى النظافة، حيث تم تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتهيئتها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطات المحلية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في المنطقة، وتهدف الحملة إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المدينة والقرى المجاورة.

وتم تنظيف الطرق الفرعية والشوارع بشكل شامل، حيث تم إزالة الأتربة والأوساخ وجمع النفايات المتراكمة. كما تم تهيئة الطرق وتسويتها لضمان سلامة المارة وسهولة حركة المركبات. وقد تمت هذه الجهود بالتعاون مع فرق النظافة والصيانة التابعة للبلدية.

وقد لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتحسين مستوى النظافة في المدينة. وأشادوا بجهود الوحدة المحلية في تنفيذ هذه الحملة الشاملة، مؤكدين أهمية الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية لصالح الجميع.

وتعتبر هذه الحملة جزءً من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المدينة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتعكس التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة ومريحة للمجتمع، وتعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات، على أهمية الاستمرار في التعاون بين السلطات المحلية والمواطنين للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز البيئة الصحية للجميع. ويشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في حملات النظافة المستقبلية والإبلاغ عن أي مشاكل أو تحسينات تحتاج إلى اهتمام.

موضحًا استمرار الجهود الحثيثة لتحسين البيئة والنظافة في كفر الزيات والقرى المجاورة، من المتوقع أن تستمر الحملات المشابهة في المستقبل، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة ورفع مستوى الجودة البيئية والحياتية للمواطنين.

تمثل هذه الحملة خطوة مهمة في سبيل تحقيق مدينة نظيفة وصحية، وتعكس التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين. وتأمل البلدية في أن تستمر هذه الجهود وتتبعها مبادرات أخرى لتعزيز النظافة والصحة في كفر الزيات ومناطقها القريبة، بهدف خلق بيئة مثالية للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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