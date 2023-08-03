الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة توضح أسباب استمرار بنك أبو ظبي الأول في ممارسة نشاط "أمناء الحفظ"

رامي الدكاني رئيس
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

قالت إدارة البورصة: إنه بالإشارة إلى قرارات مجلس الإدارة البورصة بجلسته المنعقدة في 19 يوليو 2023، وما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية بشأنها، نوضح بعض النقاط.

ولفتت في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرارات أبرزها قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه أعلاه، بشطب قيد بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة؛ إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء قرار  الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/05/2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور، مع ملاحظة استمرار بنك أبو ظبي الأول- مصر (ش.م.م) في ممارسة نشاط "أمناء الحفظ" تحت اسمه الجديد بعد الإندماج وذلك من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة ش.م.م (سابقاً)، إعمالا للموافقات الصادرة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن منح رخصة "أمناء الحفظ" أو إلغاؤها هو حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر دور البورصة المصرية على تنفيذ قرارات الهيئة في ذلك الشأن.

وأشارت إلى أن الأحداث المرتبطة باكتتاب شركة بلتون المالية القابضة (والتي يتم حاليا معالجتها) لم يكن سببها نشاط "أمناء الحفظ" وإنما نشاط "تلقي الاكتتابات".

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