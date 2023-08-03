الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للأمومة والطفولة": يجب إلغاء بنود بيت الطاعة من القانون

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة

قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة في هذا الصدد والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.

وأضافت عثمان خلال كلمتها اليوم بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعي للحوار الوطني أن وزارة التضامن أطلقت عدداً من البرامج في هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة تعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.

وأشارت عثمان إلى أن الزواح مسؤولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروج قانون الأحوال الشخصية للنور.

وأوصت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة بضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة والعمل على تقليل مدة التقاضي في قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.

التماسك المجتمعي الأسرة والتماسك المجتمعي القومي للامومة والطفولة المحور المجتمعي توعية الشباب تكوين أسرة دفع النفقة

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