محافظ أسيوط يتفقد مشروع مركز تنمية الأسرة بقرية بني محمديات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب وتابع أعمال إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة بالقرية للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ.

وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد كمال الشنورى مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية بني محمديات والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه "نموذج كبير" والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية ويجرى إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بها واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لمراحل التنفيذ والخطة الزمنية لنهو الأعمال بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بقرى مركز أبنوب مشيدًا بنسب الانجاز التي وصلت إليها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاع التضامن الاجتماعي والتي تصل إلى 36 مشروع "مراكز تنمية الأسرة" بتكلفة 166 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

ولفت إلى أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع بتكلفة اجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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