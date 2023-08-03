الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تعليم الحوار الوطني" تناقش ملاحظات الحكومة حول قانون "الأعلى للتعليم"

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إن هذه الجلسة تاتي استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة  مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم.

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.

وقال فوزي إن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

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