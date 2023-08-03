الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد ورش عمل للقادة الدينيين

ختان
ختان

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات ورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ وتستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وتعقد اللجنة ورش العمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستمر على مدار شهر.

وأوضحت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة إيزيس محمود - في تصريح اليوم - إن تلك الفعاليات تأتي تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث؛ وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت إيزيس محمود أن اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" أنشأها المجلس القومي للمرأة من خبراء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية؛ لبحث وسائل تعزيز دور القيادات الدينية في القضاء على ختان الإناث.

الإدارة المركزية الإدارة المركزية للتدريب الأمم المتحدة للسكان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اللجنة الوطنية للقضاء

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