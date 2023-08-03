الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم بطريق وادي النطرون

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق وادي النطرون، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "رضا إبراهيم أمين - 35 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ساجد صالح مرزوق - 11 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالأنف، مصطفى علاء الدين محمد - شهرين، مُصاب بجرح بفروة الرأس، علاء الدين محمد محمد - 38 سنة، مُصاب بجرح بالكوع الأيسر، محمد علاء الدين محمد - 8 سنوات، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حاتم صالح مرزوق - 8 سنوات، مُصاب بجرح بالشفة العليا".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

اصابة 6 اشخاص اسماء المصابين العلمين النموذجي حادث تصادم سيارتين طريق وأدى النطرون مستشفى العلمين النموذجي

الأكثر قراءة

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات المديرية

لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

ارتفاع متوسط العبور اليومى بقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى