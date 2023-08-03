بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم بطريق وادي النطرون

أُصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق وادي النطرون، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "رضا إبراهيم أمين - 35 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ساجد صالح مرزوق - 11 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالأنف، مصطفى علاء الدين محمد - شهرين، مُصاب بجرح بفروة الرأس، علاء الدين محمد محمد - 38 سنة، مُصاب بجرح بالكوع الأيسر، محمد علاء الدين محمد - 8 سنوات، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حاتم صالح مرزوق - 8 سنوات، مُصاب بجرح بالشفة العليا".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.