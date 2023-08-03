الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين، 10840 طالبًا وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالبًا وطالبة، نجح منهم 9678 طالبًا، فيما تغيب 794 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34%.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات: سيدي سالم، فوه، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالبًا وطالبة حضر منهم 16 طالبًا وطالبة، وتغيب منهم 15 طالبًا وطالبة، ونجح 16 طالبًا وطالبة.

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