الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: مبادرة لتسهيل استخراج كارت الخدمات لـ"ذوي الهمم"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلنت جمعية صناع الحياة بالمنوفية، عن تسهيل إجراءات استخراج كارت الرعاية والخدمات لذوي الهمم، وذلك ضمن مبادرة كارت الخدمات لذوي الإعاقات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية عن قيام الجمعية غداً الجمعة الموافق 4 أغسطس الجارى من خلال توفير مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الإجتماعى في مقر الجمعية بشبين الكوم من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً، وذلك في إطار التسهيل على ذوى الهمم من أصحاب الحالات شديدة الإعاقة ( الشلل الدماغي – الشلل الرباعي – شلل الأطفال وشلل الأطفال الشديد- كف البصر – فقد السمع التام - الشلل النصفى الطولي أو الفلى – الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – الإعاقات المتعددة – الإعاقة الذهنية الشديدة- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد – ذوى القزامة 140سم فأقل بعد سن البلوغ – اضطراب طيف التوحد).
وأضاف رئيس جمعية صناع الحياة أن الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الرعاية والخدمات " صورة البطاقة الشخصية – شهادة ميلاد للأطفال – تقرير طبى معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة بحد أدنى تاريخ المستند مارس 2019 " ، وعلى من يرغب في الحصول على تلك الخدمة التوجه لمقر جمعية صناع الحياة بشبين الكوم 36 شارع طلعت حرب اخر الكوبرى العلوى أمام العيسوى القديم، للتواصل والإستعلام الإتصال على الرقم الاتى ( 01011678191 ).


وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة ، مشيراً إلى أهمية العمل الأهلي والذي يعبر عن ضمير المجتمع تجاه الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

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