جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

شهدت مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية، حيث قُتلت سيدة مطلقة على يد عاطل له معلومات جنائية، أمام أعين المارة لرفضها الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها.

وترجع أحداث الواقعة، لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بورود بلاغ من الأهالي بتحفظهم على عاطل عقب طعنه سيدة بالطريق العام وتم تسليمه لمركز الشرطة، ونقل المصابة إلى مستشفى بركة السبع المركزى لمحاولة إنقاذها.

وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة الرائد محمد فرغلي رئيس المباحث وبالفحص تبين طعن "فاطمة، س، ع" البالغة من العمر 25 سنة مطلقة وتعول طفلين ومقمية بركة السبع، على يد المتهم "هاني، س، ا" البالغ من العمر 40 سنة مقيم قرية طوخ طنبشا مسجل وله معلومات جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت والدة الضحية المقتولة لـ"الدستور"، إن المتهم سبق وتقدم لخطبتها وحدثها تليفونيا وقابل جدها لطلبها للزواج ولكن تم رفضه لسوء سلوكه وسمعته، مشيرة إلى أن والد المقتولة متوفى من فترة طويلة، وشقيقها يعمل خارج البلاد.

من جانبه، قال جد المجني عليها، والذي كان متكفل بها ويرعاها إنه حدد مقابلة مع الجاني قبل الحادث وقابله على قهوة في الإسكندرية وطلب يدها، ولكنه أخبره أنها لا زالت على ذمة زوجها والحديث سابق لأوانه، وطلب اسمه كاملا للسؤال عنه في قريته طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، ولكنه قال له هتسمع عني كلام كتير، مش هيعجبك وعليا قضايا، ولكن أنا كويس والناس دي مش فاهمين حاجة.

وتابع جد المجني عليها أن المتهم قبل الحادث هدده إن لم يتزوج المجنى عليها سوف يقتلها ويقتل أمها، وأي شخص يقف أمامه، وقام بغلق الهاتف في وجهه، وحاول المتهم الاتصال به مرات عديدة ولم يجبه بعد ذلك، وتربص بها في الشارع وطعنها عدة طعنات وتم نقلها إلة مستشفى بركة السبع المركزى لمحاولة إنقاذها التي باءت بالفشل ولقيت مصرعها في الحال.