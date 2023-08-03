رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات

استقبل دكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم، أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المُكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد المادية و البشرية لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية وتضم كلاً من دكتورة سحر موسى علي، عميد كلية تمريض عين شمس ورئيس اللجنة، دكتورة مها عادل سالم، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية سابقًا، دكتور نهاد فكري، الأستاذ بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، عقيد أحمد الرويني، الأكاديمية الفنية العسكرية، عقيد محمد الكومي هيئة الرقابة الإدارية.

وتفقدت اللجنة مبنى العلوم الطبية والمدرجات والمعامل لوضع التقرير النهائي عن جاهزية الجامعة للبدء فى برنامج بكالوريوس علوم التمريض مع بداية العام الدراسى القادم ليكون إضافة جديدة لسلسلة البرامج بجامعة المنصور الأهلية.

وتفقدت اللجنة خلال الجولة المدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل والمكتبة العلمية ومعامل الحاسب الآلي وقاعات الامتحانات الإلكترونية وبرامج الإدارة الالكترونية والكنترولات ومكاتب شؤون الطلاب والمساحات الخضراء والأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن جامعة المنصورة الأهلية تعد إنجازًا كبيرًا تحقق فى وقت قياسى بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم وتؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج تعليمية جديدة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويتم التدريس بأحدث الوسائل التعليمية.

وأثنت اللجنة على المجهودات العظيمة المبذولة في تجهيز مثل هذا الصرح العظيم الذي بُني بإيمان عميق بأهمية مهنة التمريض ودورها الرئيسي في نظم الرعاية الصحية، والنهوض بالواقع الصحي في ضوء رؤية مصر 2030.

جامعة المنصورة

جامعة المنصورة