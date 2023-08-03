سيارة "ماموجرام" للكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفى قويسنا في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن توفير سيارة “ماموجرام” بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية وأشعة الماموجرام للحالات التي تم اكتشافه، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، بمستشفي قويسنا المركزي اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس ولمدة أسبوع.

من جهته، أوضح الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18 عاما، مناشدا السيدات الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية والاستفادة من خدمات المبادرة.

وفي ذات السياق، أكد محافظ المنوفية انتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم" بمختلف أرجاء المحافظة، منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضى من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالى 238 فرقة، و900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.