تشيلسى يتعادل مع دورتموند وديًا قبل قمة ليفربول

وقع فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي مع بروسيا دورتموند الألماني في المباراة الودية التي جمعتهما خلال جولتهما التحضيرية الصيفية.

تشيلسي يتعادل مع بروسيا دورتموند بهدف لمثله وديًا

وكان فريق تشيلسي قد التقى بنظيره بروسيا دورتموند في آخر المواجهات الودية، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأقيمت مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند الودية، في الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب "سوليدر" في مدينة "شيكاغو" الأمريكية، وسط حضور تخطى حاجز 48 ألف متفرج.

وافتتح ماريوس وولف التسجيل بهدفه لصالح فريقه بروسيا دورتموند في الدقيقة 80، ليُعلن تقدم الفريق الألماني.

ولكن بعد مرور 9 دقائق، تمكّن المهاجم الشاب ماسون بورستو من إدراك التعادل لفريقه تشيلسي.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024، بمواجهة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية بين تشيلسي وليفربول، يوم 13 أغسطس الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.