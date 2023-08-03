المشدد 6 سنوات وغرامة لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وترويجه على عملائه وزبائنه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وأمكن القبض على المتهم بعد استئذان النيابة العامة، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.