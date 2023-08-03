بريطانيا تقلص عدد الموظفين فى سفارتها لدى عاصمة النيجر "نيامى"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، في بيان نقلته وكالة رويترز، عن أنها ستقلص مؤقتًا عدد الموظفين في السفارة البريطانية في العاصمة النيجرية نيامي، بسبب الوضع الأمني الحالي.

وذكرت الوزارة أن هناك احتجاجات واضطرابات نتيجة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن الأطراف التي نظمت تظاهرة في 30 يوليو، دعت لتنظيم تظاهرة أخرى بمناسبة عيد استقلال النيجر.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن التظاهرات قد تكون عنيفة، وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة من دون سابق إنذار.

كتلة غرب إفريقيا: التدخل العسكرى فى النيجر "الملاذ الأخير"

وسبق وقال قادة الدفاع من الكتلة السياسية والأمنية الإقليمية لغرب إفريقيا إن التدخل العسكري في النيجر التي يحكمها المجلس العسكري كان "الملاذ الأخير"، حيث واصلت الدول الأوروبية إجلاء رعاياها الأجانب بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي ضد رئيسها المنتخب ديمقراطيًا.

كما هددت الكتلة الإقليمية "Ecowas" المكونة من 15 دولة - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - باستخدام القوة لقمع الانقلاب في النيجر بعد توجيه إنذار لمن يقف وراءه لإعادة محمد بازوم كرئيس وإعادة الدستور والمؤسسات الديمقراطية.

وقال رئيس الأركان النيجيري إن التهديد بالتدخل العسكري خطير.

وأضاف كريستوفر موسى لخدمة الهوسا لراديو فرنسا الدولي "نحن جاهزون وبمجرد تلقينا الأمر بالتدخل سنفعل ذلك".

وفي حديثه في العاصمة النيجيرية، أبوجا، في بداية اجتماع يستمر ثلاثة أيام، قال مفوض إيكواس للشئون السياسية والسلام والأمن، عبدالفتو موسى، إن التهديد بالقيام بعمل عسكري يجب أن يُنظر إليه على أنه الملاذ الأخير المصمم لتشديد القوة.

مفاوضات مع المجلس العسكري

كما أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة، والملاذ الأخير، لكن علينا الاستعداد للاحتمال.

وقال للصحفيين في أبوجا: "هناك حاجة لإثبات أننا لا نستطيع النباح فقط بل يمكننا العض".

تم إرسال مبعوثين من إيكواس، بقيادة الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر، إلى نيامي عاصمة النيجر.